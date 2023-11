In judetul nostru, oamenii legii au intervenit la aproximativ 3.000 de cazuri de violenta familialaa, in primele zece luni ale anului, conform Inspectoratului Judetean de Politie (IJP). In acest context, pentru ca pe 25 noiembrie a fost Ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor, IJP a desfasurat opt activitati de informare la care au participat aproximativ 200 de asistenti maternali, aducand in prim-plan tema delicata a violentei domestice."Scopul acestor intalniri a ... citeste toata stirea