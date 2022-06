De vineri se deschide strandul

Vineri, 10 iunie, va debuta noul sezon estival in Strandul Municipal din cadrul Complexului Sportiv si de Agrement "Moldova", iar in prima zi intrarea va fi libera, au anuntat joi reprezentantii Primariei Roman."Locatia va oferi si in acest an servicii de calitate tuturor celor care vor cauta o baza de agrement. Asa cum este firesc, pregatirile au avut loc din timp, fiind efectuate lucrarile specifice de intretinere, reparatii curente, dar si o serie de investitii. Astfel, doua tobogane ... citeste toata stirea