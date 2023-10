George Lazar, presedinte al PNL Neamt, alaturi de alti lideri ai partidului, a participat la o intalnire la Ministerul Educatiei menita de a rezolva problema terenului destinat puturilor de captare de la Horia, aflat in administrarea Liceului "Ion Ionescu de la Brad". Este vorba de gasirea unei solutii pentru implementarea unui proiect de 12 milioane de lei pentru realizarea retelei de apa si canalizare in Horia."Astazi, am avut o vizita importanta la Ministerul Educatiei alaturi de primarul ... citeste toata stirea