Delapidatoarea de la casa de amanet - trimisa in judecata

Finalizand cercetarile, anchetatorii pietreni au dispus tragerea la raspundere a unei femei in varsta de 47 de ani, din comuna Piatra Soimului, care a delapidat 833.895 de lei de la casa de amanet la care lucra (SC Redwood Company IFN SRL din municipiul Piatra-Neamt, administrata de turcul Ibrahim Halil Muftuoglu).Este vorba despre Corina Vasilica Nicorescu, pusa sub acuzare pentru delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals informatic (toate in forma continuata). ... citeste toata stirea