Delegatie din Grecia prezenta la Roman, cu prilejul Zilelor Municipiului Roman

Primaria Municipiului Roman a gazduit vineri, 17 mai, un eveniment special din cadrul Zilelor Municipiului Roman, sub genericul Ziua Diplomatiei. Ca in fiecare an, municipalitatea din Roman adreseaza invitatia de a participa la manifestari reprezentantilor unei localitati din strainatate cu care Romanul are incheiate relatii de colaborare. In acest an, la Roman au fost prezenti reprezentanti ai comunitatii din localitatea Samothraki din Grecia, cu care Romanul a incheiat un acord de colaborare ... citește toată știrea