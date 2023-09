Compania Delgaz Grid, membra a grupului E.ON Romania, a finalizat cu succes, joi, 21 septembrie, ultima etapa a proiectului 20HyGrid de la Darlos, judetul Sibiu, prin testarea functionarii unui segment de retea din polietilena cu amestec de hidrogen (20%) si gaze naturale (80%), primele teste de acest fel efectuate in Romania, informeaza reprezentantii Delgaz Grid.Aceasta etapa a proiectului a constat in injectarea amestecului direct in reteaua de distributie a gazelor naturale care ... citeste toata stirea