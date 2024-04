Delgaz Grid: Circa 400 de cazuri de potential consum fraudulos identificate in primul trimestru din 2024. Improvizatiile fac victime!

Un barbat din judetul Bacau a mers in vizita acasa la un prieten, iar acolo, din greseala, a atins niste fire electrice. Neatentia i-a fost fatala. A murit, pe loc, electrocutat. Si asta din cauza ca prietenul lui a improvizat o "instalatie" din fire neizolate, racordata ilegal la reteaua de distributie a energiei electrice. Acesta este, din pacate, un caz real, unul pe care l-am dori irepetabil.Pentru un castig nesemnificativ in raport cu consecintele posibile, an de an, sute de oameni isi ... citește toată știrea