Delgaz Grid investeste 79 de milioane de lei in comunele din Neamt, pentru modernizarea retelei si implementare SMART cu fonduri europene

In cadrul proiectului, demarat luna trecuta, vor fi instalate peste 11.000 de contoare inteligente la consumatori casnici si non casnici mici din 22 de comune din judetul Neamt. In acelasi timp vor fi instalate si echipamentele necesare pentru functionarea sistemului de distributie inteligent, informeaza un comunicat al Delgaz Grid, compania de distributie din cadrul grupului E.ON.Cele 22 de comune in care se vor derula lucrarile sunt: Alexandru cel Bun, Bahna, Bicaz-Chei, Bargauani, Bodesti, ... citeste toata stirea