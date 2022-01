Delincvent la doar 15 ani. Printre tintele unor jafuri au fost si biserici

Doi baieti, unul in varsta de 15 ani si celalalt abia major, au avut o noapte de pomina, tintele unor jafuri fiind doua biserici, locuinte si un bar. Un adolescent de 15 ani si un tanar care abia pasise in viata de adult au fost protagonistii unei "povesti" infractionale, facand, la adapostul intunericului, un adevarat tur de forta. Intr-o singura noapte au incercat, iar intr-un caz au reusit, sa prade cinci "tinte", intre care doua biserici, tot atatea locuinte si o societate comerciala. In ... citeste toata stirea