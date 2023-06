Luni dimineata, o botosaneanca in varsta de 29 de ani a fost ranita intr-un accident rutier petrecut pe DN 2, in comuna Botesti.Evenimentul a avut loc la ora 7.20, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Tanara conducea o masina, a vrut sa depaeasca un TIR inmatriculat in Ucraina, din fata venea alt vehicul si, la revenirea pe banda ei, a fost acrosata de autotren, dupa care a ajuns pe un camp unde s-a rasturnat. Soferita nu bause alcool. In schimb, soferul TIR-ului avea 0,23 ... citeste toata stirea