In seara de 29 iunie, pe DJ 155I, in afara comunei Pastraveni, a avut loc un grav accident rutier.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 18, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.Un tanar in varsta de 22 de ani, din Grumazesti, conducea o masina, a intrat in depasire, si s-a izbit pe contrasens de autoturismul la volanul caruia se afla un barbat de 74 de ani, din Urecheni. La locul evenimentului au intervenit pompierii targnemteni si doua ambulante. Soferul vinovat s-a ales cu cateva ... citeste toata stirea