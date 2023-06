In noaptea de 12 iunie, in jurul orei 00:00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Savinesti, in timp ce executau activitati de supraveghere si control a traficului rutier, pe DN 15, in Roznov, au observat un autoturism care se deplasa haotic, punand in pericol siguranta traficului rutier, informeaza IPJ Neamt. Politistii au procedat la identificarea conducatorului auto, un tanar, de 24 de ani, din Piatra Neamt, care emana halena alcoolica. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, ... citeste toata stirea