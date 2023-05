Sambata, 29 aprilie, in jurul orei 23:30, politistii din cadrul Serviciului Rutier Neamt, in timp ce executau activitati de supraveghere si control a traficului rutier, in municipiul Roman, au depistat, pe bulevardul Roman Musat, o tanara de 19 ani, din localitatea Horia. Conducatoarea auto a fost testata cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o concentratie de 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat, informeaza IPJ Neamt.Duminica, 30 aprilie, in jurul orei 12:10, politistii din cadrul ... citeste toata stirea