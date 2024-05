Depistati in flagrant de politisti: sofer baut la Tamaseni, soferita fara permis in Roman

Duminica, 12 mai, in jurul orei 03.10, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sabaoani au depistat in trafic, pe strada Unirii din Tamaseni, un autoturism condus de un barbat de 37 de ani, informeaza IPJ Neamt. Conducatorul auto, din Tamaseni, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicand o valoare de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate spitaliceasca, in vederea recoltarii de mostre biologice. Politistii continua cercetarile sub aspectul ... citește toată știrea