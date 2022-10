Deputatul Laurentiu Leoreanu, intalnire cu ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, in contextul evolutiei dinamicii de securitate la nivel regional

In cadrul intalnirilor pe linia diplomatiei parlamentare, am avut o intrevedere cu E.S. domnul Ihor Prokopchuk, ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, alaturi de domnii deputati Ioan Balan, presedintele Grupului parlamentar de prietenie cu Ucraina din Parlamentul Romaniei, si Nicolae-Miroslav Petretchi, reprezentantul Uniunii Ucrainenilor din Romania. Am salutat, cu aceasta ocazie, prezenta la Bucuresti a unui diplomat de cariera, in calitate de ambasador, remarcand eforturile Excelentei Sale de ... citeste toata stirea