Deputatul Laurentiu Leoreanu, prezent la deschiderea primei editii a "Cupei Roman Musat"

Pe 12 mai, am sarbatorit Ziua Internationala a Asistentului Medical, moment in care vreau sa transmit gandul bun si mii de multumiri celor care isi dedica viata, prin implicare si multa munca, cu pasiune si sacrificii, noua si sanatatii noastre. Ma inclin cu respect in fata acestei respectabile profesii care se naste din valoarea vocatiei. A fost o onoare sa particip, ca preambul al acestui moment festiv, la Conferinta Judeteana "Asistentii nostri, viitorul nostru", care a avut loc la Roman, in ... citește toată știrea