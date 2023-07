Este dincolo de capacitatea normala de intelegere modul in care se iau unele decizii in Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania (C.M.S.R.), sugerandu-se o profunda ruptura de realitate sau poate interese, cel putin curioase.Serviciile stomatologice din Romania au fost lovite in plin de o decizie care va afecta dramatic negativ aceasta ramura, in special in zonele in care oricum era precara - mediul rural, orase mici, dar nu numai. Mai mult, pe termen scurt si mediu vom avea o explozie a ... citeste toata stirea