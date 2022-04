Deputatul Leoreanu le-a dat, dar le-a si luat. Viceprimarul Samson, tras pe linie moarta

In Saptamana Luminata, administratia publica localade la Romana pornitpe un alt drum, probabil mai neted. Dupa ce, mai bine de un an, primarul Leonard Achiriloaei s-a straduit, fara izbanda, sa-si treaca lista de investitii de peste 5 milioane de europentru un imprumut contractat, in sedinta Consiliului Local de joi, 28 aprilie, a reusit minunea.S-a jucat la un nivel inalt politica, s-a jucat pe mize imense. Marele pierzator a fost, de data aceasta, viceprimarul Radu Samson, care, pe ... citeste toata stirea