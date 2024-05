Deputatul PNL Laurentiu Leoreanu: "Am cautat si gasit solutia pentru a repara inechitatile privind pensiile militare de stat"

Luni, in cadrul sedintei Comisiei de aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor, pe care o prezidez, am cautat si gasit solutia viabila din punct de vedere constitutional pentru a repara inechitatile generate in anul 2017 de modificarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, prin care s-a anulat actualizarea soldei de grad / salariului gradului profesional pentru personalul deja pensionat in raport cu cei aflati in activitate.A fost o dorinta comuna a ... citește toată știrea