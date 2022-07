Deputatul PNL Laurentiu Leoreanu: "Am incheiat o noua sesiune parlamentara, in care PNL a avut o activitate mai mult decat onoranta"

Am incheiat o noua sesiune parlamentara, in care pot afirma cu mandrie faptul ca reprezentantii Partidului National Liberal - grup al carui vicelider sunt - au avut o activitate mai mult decat onoranta.Astfel, in Camera Deputatilor - forul in care activez - putem vorbi despre 29 de proiecte ale deputatilor liberali, care au trecut de votul final, 12 au devenit legi, 3 se afla in procedura de promulgare, 11 proiecte sunt la Secretariatul General, in termenul de sesizare, iar 3 au fost ... citeste toata stirea