Deputatul PNL Laurentiu Leoreanu: "Am putut regasi frumusetea ancestrala si pura a identitatii noastre culturale"

Sambata, 9 iulie, de la ora 10.00, a avut loc, in Parcul Municipal din Roman, evenimentul "Unitate in diversitate / Identitate romaneasca - Portul popular din zona Roman", activitate sub organizarea femeilor liberale din Zona Roman Metropolitan, coordonate de doamna consilier judetean Mihaela Isciuc.A fost un moment deosebit, in care am putut regasi frumusetea ancestrala si pura a identitatii noastre culturale, desenata prin portul traditional si momente artistice de cant si joc, specifice ... citeste toata stirea