Deputatul PNL Laurentiu Leoreanu: "Avem nevoie de o solutie pe termen lung pentru sectorul energetic si facturile de curent si gaze. Planul de investitii al Ministerului Energiei"

Partidul National Liberal sustine puternic un pact transpartinic pentru investitii care sa asigure securitatea energetica a Romaniei, pentru ca doar asa putem tine sub control, pe termen lung, facturile la energie. Ministerul Energiei are un plan de investitii care, odata implementat, va garanta independenta energetica a tarii noastre.Astfel, in primul rand vorbim de constructia de noi centrale, precum centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia. In luna mai 2021 au inceput lucrarile de ... citeste toata stirea