Deputatul PNL Laurentiu Leoreanu: "Ma inclin cu etern respect in amintirea celor care au construit Romania si Europa de astazi"

Ziua de 9 mai ramane, in devenirea noastra, borna marcanta, amintindu-ne de momentul in care Mihail Kogalniceanu, din forul legislativ national, in anul 1877, a subliniat statutul de natiune independenta si de sine statatoare a Romaniei. Se implinea acest deziderat istoric, marcat de implicarea politica, dar mai ales de sangele celor care s-au sacrificat, pentru ca noi, astazi, sa putem sta demni in fata unei intregi lumi.Pe 9 mai 1950, ministrul francez de externe al vremii, Robert Schuman, ... citește toată știrea