Deputatul PSD de Neamt Ciprian Serban, ales presedinte al Camerei Deputatilor

Luni, 23 decembrie, in sedinta Camerei Deputatilor, deputatul PSD de Neamt Ciprian Constantin Serban a fost ales presedinte al Camerei Deputatilor - cea de-a treia functie in stat, dupa presedintele tarii si presedintele Senatului. Ciprian Serban a fost ales cu 195 de voturi "pentru" si 86 "impotriva", in timp ce contracandidatul sau, Dumitru Coarna (SOS Romania), a obtinut 86 de voturi "pentru" si 195 "impotriva". In aceeasi sedinta, Ilie Bolojan, presedintele interimar al PNL, a fost ales ... citește toată știrea