Deratizare si dezinsectie in municipiul Roman, de saptamana viitoare. Autoritatile recomanda atentie la protectia copiilor si a animalelor de companie

Primaria municipiului Roman si operatorul SC Rentokill SRL anunta ca, in perioada 22 aprilie - 3 mai, in intervalul orar 09.00 - 15.00, se vor executa servicii de deratizare si dezinsectie pe raza municipiului Roman, zonele de actiune vizate fiind caminele si canalele aferente retelelor edilitare - alimentare cu apa (caminele apometrelor generale de la intrarea in blocuri), canalizare si a terenurilor proprietate publica a municipiului Roman adiacente acestora.Produsele ce urmeaza a fi ... citește toată știrea