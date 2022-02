Descinderi la hoti de utilaje agricole si masini

Joi, procurorii DIICOT au facut 22 de perchezitii, in judetul nostru, Bacau si Iasi, intr-un dosar vizand destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in savarsirea de furturi de utilaje agricole si autoturisme din Italia si Franta.13 persoane, printre care si nemteni, au fost duse la sediul DIICOT Iasi pentru audieri. Noua dintre suspecti au fost plasati sub control judiciar pentru 60 de zile, iar patru vor fi prezentati Tribunalului Iasi cu propunere de arestare preventiva. ... citeste toata stirea