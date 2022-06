Descinderi la traficantii de droguri

Procurorii DIICOT au facut, luni, sapte perchezitii domiciliare in judetul nostru si Suceava, pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in traficul de droguri."Incepand cu luna decembrie a anului 2020, pe raza municipiului Falticeni, a fost constituit un grup infractional care a actionat in principal in judetul Suceava si localitatile limitrofe. In vederea procurarii substantelor interzise, membrii grupului au folosit conexiunile dezvoltate la nivel ... citeste toata stirea