Descoperire incredibila in padurile din Romania: Dronele au gasit fortificatii vechi de peste 5000 de ani

Fortificatii vechi de mii de ani sunt descoperite in padurile judetului Neamt cu ajutorul unor tehnologii noi, care isi gasesc aplicabilitate si in domeniul arheologiei.Tehnologia LiDAR, montata pe drone care survoleaza situri arheologice din zone greu accesibile, are rezultate remarcabile in acest domeniu si aduce noi date extrem de importante pentru arheologi.Coordonatorul acestui proiect din partea Complexului Muzeal National (CMN) Neamt, dr. Vasile Diaconu, a explicat ca au fost scanate ... citește toată știrea