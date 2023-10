In luna septembrie a acestui an, angajatii Politiei Locale Roman au desfasurat 188 de misiuni planificate pentru asigurarea ordinii si linistii publice, informeaza reprezentantii Primariei Roman. In luna septembrie, au fost semnalate in 254 de reclamatii si sesizari prin intermediul dispeceratului Politiei Locale, care au fost preluate de departamentele institutiei. In urma acestor sesizari au fost aplicate 561 de sanctiuni, in valoare de 196.375 de lei. Intre sesizarile romascanilor din luna ... citeste toata stirea