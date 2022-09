Dezinsectia cu avionul, amanata pentru saptamana viitoare

Primaria municipiului Roman a anuntat ca, din cauza faptului ca nu au fost indeplinite conditiile meteo in aceasta saptamana, serviciile de pulverizare aeriana (ULV) de dezinsectie, pentru combaterea populatiilor de insecte vectoare de maladii transmisibile si generatoare de disconfort, executate cu avionul de operatorul SC Flaicor Serv SRL Bacau, se reprogrameaza pentru ziua de miercuri, 28 septembrie, in intervalul orar 07.00 - 09.30. In perioada mentionata, posesorii de familii de albine si ... citeste toata stirea