Din nou, pesti morti pe Bistrita

La nici patru saptamani de la un incident cu o multime de pesti morti in zona Lacului Izvoru Muntelui au aparut din nou motive de alarmare.De asta data, pestii morti au fost descoperiti in amonte de viaductul de la Poiana Largului, in albia Bistritei."In aceasta dimineata, colegii pescari au observat pestii morti la coada lacului acolo unde Bistrita intra in Lacul Izvoru Muntelui. Sunt cateva zeci de pesti, probabil adusi de rau la vale. Pescarii au luat barcile si au verificat luciul ... citeste toata stirea