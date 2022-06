Din septembrie, Troleibuzul SA ramane operator unic de transport in Piatra-Neamt

Inevitabilul se produce si, incepand din luna septembrie a acestui an, niciun operator privat de transport public in comun nu va mai primi trasee pe raza municipiului Piatra-Neamt.Astazi, consilierii locali pietreni sunt convocati in sedinta extraordinara pentru a aproba imputernicirea Asociatiei ADI Urbtrans de a delega, prin atribuire directa, gestiunea serviciului de transport public local de persoane catre SC Troleibuzul SA.Motivul care sta la baza deciziei ca Troleibuzul sa devina ... citeste toata stirea