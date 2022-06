Directorul de la Ambulanta Neamt, arestat pentru coruptie, a cerut clementa. Ce au decis judecatorii

In cazul de coruptie de la Ambulanta Neamt, unul in care sunt puse sub acuzare 16 persoane, directorul Dan Morenciu si alte doua inculpate au cerut inlocuirea arestului preventiv Speta de coruptie de la Servicul de Ambulanta Neamt, una in care nu mai putin de 16 persoane sunt acuzare de coruptie, luare, dare de mita si complicitate la aceste infractiuni, pentru trucarea unor concursuri de angajare definitiva, a fost obiectul unui nou proces.A avut loc marti, 14 iunie 2022, la Tribunalul Bacau. ... citeste toata stirea