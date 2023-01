Directorul Robmet a fost pus in libertate

Radu Cucu, directorul firmei pietrene Robmet, arestat in dosarul "Mafia robinetilor", a fost pus in libertate, ieri, printr-o decizie a Curtii de Apel Bacau.Instanta a admis contestatia facuta de acesta impotriva hotararii prin care DIICOT obtinuse prelungirea arestarii preventive pentru el, fiul sau Iosif Richard si managerul de vanzari Carmen Mereuta. Deocamdata, ultimii doi ramand dupa gratii, cel putin pana la judecarea contestatiilor pe care le-au facut la randul lor.Reamintim ca in ... citeste toata stirea