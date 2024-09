Disparut in drum spre manastire

Un barbat in varsta de 44 de ani, din satul Poiana (al comunei Brusturi), este cautat de oamenii legii dupa ce, in dimineata de 15 septembrie, a plecat de acasa spre o manastire din Calarasi, iar de atunci nu a mai luat legatura cu familia.Autoritatile au fost alertate de mama lui Mihail Pastravanu (Elisabeta), care le-a spus ca fiul ei a plecat la ora 7.30, iar ultima oara a fost vazut in ... citește toată știrea