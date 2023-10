Dupa o saptamana de cautari, politistii au casit-o pe bacauanca de 31 de ani care fusese data disparuta in Piatra-Neamt. Din nefericire, era moarta, ea gasindu-si sfarsitul spanzurata in padurea de pe Cozla.Cercetarile continua, dar ipoteza principala este ca femeia s-a sinucis.Ea venise in Piatra-Neamt la ... citeste toata stirea