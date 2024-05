Distrugator cu cocktailuri Molotov - condamnat

Felician Mihai Olariu, in varsta de 35 de ani, din comuna Alexandru cel Bun, a fost condamnat la doi ani jumate de inchisoare, cu suspendare, pentru distrugere. El are un termen de supraveghere de trei ani, in care trebuie sa mearga la "semnat", sa frecventeze un program de reintegrare sociala, sa anunte deplasarile mai lungi de cinci zile si sa munceasca 80 de zile in folosul comunitatii. De asemenea, individul este obligat sa achite despagubiri materiale de 1.314 lei si 5.000 de lei daune ... citește toată știrea