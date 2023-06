Georgiana Rozela Lotcu, din comuna Tasca, a fost condamnata la un an de inchisoare cu amanare, pe doi ani de supraveghere, pentru ca i-a distrus cu toporul mai multe bunuri Mirabelei Dana Birsan, in valoare de 5.291 lei.Infractoarea trebuie sa mearga la "semnat" si sa munceasca 30 de zile in folosul comunitatii. Tot pentru distrugere, Petru Emanuel Lungu (din Bicaz Chei) a luat un an jumate in acelasi regim, cu 60 de zile de munca si frecventarea unui program de reintegrare sociala. Victima ... citeste toata stirea