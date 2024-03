Doar 14 la suta dintre locuintele din zona Moldovei sunt asigurate impotriva dezastrelor naturale

* cele mai multe locuinte din regiune care beneficiaza de o polita de asigurare se gasesc in judetul Iasi - 70.868 (48.618 in mediul urban), reprezentand 18,80% din fondul locativ * judetele Vaslui, cu 16.607 locuinte asigurate (9,30 la suta din fondul locativ) si Botosani - 17.241 (9,41% din fondul locativ) se situeaza pe ultimele locuri la nivel national, inainte doar de Teleorman (9,21%) si Olt (9,24%)Doar 20% din cele peste 9,7 milioane de locuinte din Romania sunt asigurate in prezent, ... citește toată știrea