Ieri dimineata, pe strada Dimitrie Leonida din municipiul Piatra-Neamt (zona Statiei de Salvare), a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a doi minori.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 8, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varsta de 30 de ani conducea o masina, a izbit autoturismul unei concitadine de 34 de ani, care circula in fata, iar acesta din urma a fost proiectat in masina ... citeste toata stirea