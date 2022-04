Doi frati au ars de vii intr-un incendiu de la o lumanare. Focul a provocat o explozie, in urma careia planseul s-a prabusit peste ei

Doi frati au sfarsit dramatic in casa cuprinsa de flacari devastatoare. Incendiul a fost cauzat de o lumanare nesupravegheata, care a provocat si o explozie O tragedie s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, doi frati gasindu-si sfarsitul in locuinta care a fost cuprinsa de flacari. Cei doi frati nu au avut nicio sansa sa se salveze, dupa ce mai intai s-au ntoxicat cu fum, iar apoi planseul casei s-a prabusit peste ei, in urma unei explozii. Apelul pentru ajutor a fost primit la ... citeste toata stirea