Doliu la Manastirea Neamt: Arhidiaconul Lavrentie Esurcanu a trecut la Domnul la numai 48 de ani

Miercuri, 3 aprilie, in jurul orei 16:00, dupa o grea suferinta provocata de cancer, arhidiaconul Lavrentie Esurcanu a plecat la cele vesnice, la varsta de 48 de ani. Clericul a petrecut in ascultare si rugaciune timp de 32 de ani, fiind din tinerete in obstea Manastirii Neamt, de la 16 ani. Slujba Inmormantarii va avea loc sambat.Clericul s-a nascut in data de 19 ianuarie 1976, in comuna Vinderei din judetul Vaslui, din parintii Ioan si Elena, primind la botez numele Lucian. A absolvit ... citește toată știrea