Dosar penal la DNA in cazul surparii podului de la Lutca

Vineri, 10 iunie, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a anuntat ca la Serviciul Teritorial Bacau din cadrul DNA s-a inregistrat, la data de 9 iunie, un dosar penal referitor la imprejurarile in care s-a reabilitat, modernizat si consolidat, precum si imprejurarile in care s-a redeschis circulatia rutiera pe podul de la Lutca, judetul Neamt, de peste raul Siret. Decizia vine in urma incidentului survenit joi, 9 iunie, in care podul rutier dintre localitatile Sagna si Lutca, de pe drumul ... citeste toata stirea