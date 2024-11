Dosar penal pentru un batran de 82 de ani din Horia, pentru comercializarea de peste fara documente

Joi, 7 noiembrie, in jurul orei 13:30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Romani, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, pe DC 85, in localitatea Secuieni, au depistat in flagrant delict un barbat, in varsta de 82 de ani, din Horia, care ar fi efectuat activitati de comert ambulant, prin comercializare de peste fara a detine documente legale de provenienta si documente sanitar-veterinare care sa ateste legalitatea transportului, informeaza IPJ ... citește toată știrea