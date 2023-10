In noaptea de 22 octombrie, in jurul orei 02:50, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Tirgu Neamt, aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu, au procedat la oprirea in trafic, in localitatea Oglinzi, a unui autoturism, condus de un minor in varsta de 14 ani, din aceeasi localitate, informeaza IPJ Neamt. In cauza a fost intocmit dosar penal, cu privire la savarsirea infractiunii de conducerea unui vehicul fara permis de conducere.In aceeasi noapte, in jurul orei 01:10, ... citeste toata stirea