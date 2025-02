Doua asistente au fost trimise in judecata in dosarul incendiului de la Spitalul Judetean Piatra Neamt

Doua asistente au fost trimise in judecata de procurorii Parchetului General in cazul incendiului produs in noiembrie 2020 in cadrul Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt, in urma caruia au murit noua persoane.Potrivit unui comunicat al PG transmis, joi, AGERPRES, procurorul de caz din cadrul Sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei ... citește toată știrea