Doua autocare cu refugiati ucraineni au ajuns noaptea trecuta in Piatra Neamt

Duminica dimineata, 27 februarie, Prefectura Neamt a anuntat ca, noaptea trecuta, in municipiul Piatra Neamt au sosit doua autocare cu cetateni din Ucraina. Persoanele au fost cazate in spatii amenajate la Colegiul Tehnic "Gheorghe Cartianu" (17 adulti si 23 de copii), Colegiul National de Informatica (12 adulti si 13 copii) si in Strandul Tineretului din Piatra Neamt (17 adulti). Alte cinci persoane au fost preluate de rude si s-au deplasat in judetul Bacau.Pentru buna desfasurare a ... citeste toata stirea