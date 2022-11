Doua autotrenuri s-au ciocnit in Targu-Neamt

Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier, joi seara, pe strada Marasesti din orasul Targu-Neamt.Evenimentul a avut loc la ora 20.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.Un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Poiana Teiului, conducea un autotren si, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul directiei intrand frontal pe contrasens in alt autotren, la volanul caruia se afla un galatean de ... citeste toata stirea