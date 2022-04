Doua camioane s-au ciocnit la Gheraiesti

Miercuri seara, pe E 85, supranumit si "Drumul mortii", in satul Tetcani (al comunei Gheraiesti), a avut loc un accident de circulatie soldat cu ranirea a doua persoane.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 20.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.Un galatean in varsta de 47 de ani conducea un camion frigorific pe DJ 208 si, la intersectia cu DN 2 s-a ciocnit cu o cisterna de ciment, la volanul careia se afla un bacauan de 33 de ani, care avea prioritate. Se pare ca galateanul a ... citeste toata stirea