Doua case au luat foc de la lumanari

O lumanare nesupravegheata a dus la izbucnirea unui incendiu, in seara de 7 ianuarie, la ora 20, intr-o gospodarie situata pe strada Plopilor (in orasul Roznov).La ajungerea pompierilor, flacarile cuprinsesera dulapul dintr-o camera a casei, amenintand sa mistuie intreaga locuinta. Proprietarul in varsta de 49 de ani s-a ranit la o mana, fiind ingrijit de paramedici si refuzand transportul la spital.Au ars un dulap si hainele din acesta. Tot de la o lumanare, duminica dimineata, alt incendiu ... citeste toata stirea